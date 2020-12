Croce gialla, test rapidi a volontari e i dipendenti: tutti negativi

Fine settimana davvero inedito per i volontari ma anche per i dipendenti della Croce gialla di Ancona che nella giornata di sabato e quella di domenica si sono sottoposti al test rapido per eventuali casi di positività al Covid-19. Circa 80 i test effettuati grazie alla presenza di un infermiere professionale tutti risultati negativi. A fare il punto della situazione il presidente della Croce gialla di Ancona Alberto Caporalini: «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, sapere che oltre 80 tra volontari e dipendenti sono risultati negativi al test rapido per il Covid 19 per noi è motivo di grande soddisfazione. Da una parte siamo contenti per la salute dei nostri volontari e dipendenti dall’altra per il fatto che tutte le misure prese almeno per il momento hanno dato i risultati sperati. Nessun contagio significa aver attuato nel migliore dei modi i protocolli che ci sono stati forniti sia durante il servizio che all’interno della sede proprioper evitare il diffondersi del Covid 19».

Nonostante ciò i problemi all’interno dell’associazione di certo non mancano come puntualizza lo stesso Alberto Caporalini: «Ogni giorno usiamo decine di dispositivi di protezione individuali come tute guanti mascherine e liquidi disinfettanti. Tutto questo per l’associazione ha un costo non indifferente, una tuta ad esempio ha un costo di circa 6 euro e ne vengono utilizzate qualche decina nell’arco della giornata sia in caso di pazienti positivi al Covid 19 che sospetti tale. Stesso discorso per i calzari e le mascherine».