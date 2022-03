Addio allo storico socio, la Croce GIalla piange Cuccurugnani

ANCONA - Croce Gialla di Ancona in lutto per la scomparsa di Augusto Cuccurugnani, 97 anni, socio storico dell’associazione la cui domanda di ammissione al sodalizio risale all’Agosto del 1954. Per tanti anni Augusto Cuccurugnani è salito sui mezzi della Croce Gialla, poi a partire dalla metà degli anni 80 era sempre presente nei giorni festivi in veste di centralinista nella vecchia sede di via Montebello.

A ricordare questa figura cosi storica per l’associazione il direttore di sede Sauro Giovagnoli: «Con la scomparsa di Augusto Cuccurugnani l’associazione perde uno dei soci storici. Nonostante l’età è sempre rimasto legato alla Croce Gialla di cui seguiva con interesse la vita dell’associazione. Di lui resterà un bel ricordo per i tanti servizi fatti da volontario e i tanti turni coperti in veste di centralinista nei giorni festivi». A piangere la scomparsa dell’uomo la cugina Maria oltre ai pronipoti Andrea e Gabriella.