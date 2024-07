Giovane aggredito senza alcun motivo, residenti e automobilisti chiamano i soccorsi

ANCONA – La notte appena trascorsa, attorno alle 3, la Croce Gialla e i carabinieri sono dovuti intervenire nella zona tra Ancona e Falconara Marittima. La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti di passaggio e da diversi residenti, i quali avevano appena assistito ad una scena di violenza. Per la precisione un ragazzo di 23 anni è stato aggredito da un’altra persona per motivi al momento ancora ignoti. Le condizioni del giovane hanno suggerito il trasporto all’ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.