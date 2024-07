Uno sviene al supermercato, l'altra mentre si trova dalla parrucchiera: raffica di malori per il caldo

ANCONA - Caldo record e malori. Dopo i due interventi effettuati nella giornata di ieri, anche oggi gli operatori della Croce Gialla di Ancona sono dovuti intervenire per soccorrere due persone.

Il primo caso in un supermercato in zona Regione Marche dove un uomo di 76 anni ha perso i sensi ed è caduto a terra. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Presente anche l'automedica del 118. Il secondo soccorso invece a Torrette per una 90enne che è svenuta mentre si trovava all'interno di una parrucchieria. Anche per lei trasporto in ospedale non in gravi condizioni.