Centrata in pieno da un'auto, donna trasportata all'ospedale di Torrette

ANCONA – Nella tarda serata di ieri la Croce Gialla è dovuta intervenire in piazzale Italia per prestare soccorso ad una donna riversa sull’asfalto. Un uomo infatti l’aveva investita in pieno con la propria auto. La velocità del veicolo, seppur ridotta, ha causato delle conseguenze alla malcapitata che poi è stata trasportata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto anche l’automedica del 118.