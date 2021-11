Folle corsa in strada, rischia l’investimento: 25enne portato a Torrette

Corre in strada nella zona di piazza Rosselli rischiando di essere investito, poi entra in stazione in evidente stato di agitazione. Alla Polfer non ha saputo dare spiegazioni, anche perché non conosceva la lingua italiana.

E’ accaduto tutto ieri in tarda serata. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e il ragazzo, 25 anni, è stato accompagnato a Torrette in codice giallo per verificare il suo stato di salute.