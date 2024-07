Emergenza caldo, la Croce Gialla di Ancona mette a disposizione i propri locali per fragili e anziani

ANCONA – Vista l’emergenza caldo che sta attanagliando la città in questi giorni, a favore dei più fragili e degli anziani, la Croce Gialla di Ancona ha deciso di mettere a disposizione i propri locali climatizzati. Come già fatto in passato e forte dell'esperienza maturata con il progetto Elios promosso dal Comune, la Croce Gialla come detto riapre i suoi locali climatizzati per offrire un rifugio gratuito per chi più ne ha bisogno durante le giornate di maggior caldo.

Le alte temperature che stanno colpendo duramente l'Italia, rappresentano un serio pericolo per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Per questo motivo, la Croce Gialla di Ancona ha deciso di attivare nuovamente il servizio di apertura gratuita dei propri locali climatizzati, situati in Via Ragusa 18. Questi saranno a disposizione dalle 8 alle 20 di tutti i giorni. Durante l'apertura, i volontari della Croce Gialla saranno inoltre a disposizione per offrire acqua fresca, assistenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno. Un’iniziativa quantomai lodevole.