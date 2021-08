«Si è aperta una crepa sull'asfalto», l'allarme degli automobilisti: interviene la polizia locale

Intervento di manutenzione stradale questa mattina, 16 agosto, a Jesi per una grossa crepa nell'asfalto che si è formata in via Roma alla biforcazione con via Berlinguer.

Gli automobilisti hanno segnalato la grossa fenditura alla Polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno accertato la presenza di un piccolo cedimento della sede stradale. Allertati i tecnici del Comune, la crepa è stata chiusa e la strada ripristinata.