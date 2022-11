Creme per smagliature, lacca per capelli e profumi con sostanze cancerogene: scatta il sequestro, negozianti denunciati

CIVITANOVA - Cosmetici usati per trucco e igiene personale trovati con sostanze cancerogene altamente pericolose per la salute dell’uomo e vestiti di marca contraffatti. Li hanno scoperti i finanzieri nel territorio maceratese, denunciando tre negozianti. I prodotti tossici erano all’interno dei locali commerciali di un grande magazzino, pronti per la vendita. Contenevano butilfenil metilpropionale, una fragranza pericolosa per la salute umana, meglio nota con il nome commerciale di “Lilial”, che per la normativa comunitaria di settore rientra tra le sostanze cancerogene e vietate a partire dal 1 marzo 2022. Nel dettaglio i militari hanno sottoposto a sequestro probatorio 8 confezioni di crema per smagliature, 46 confezioni di lacca e schiuma per capelli e 9 profumi, segnalando il legale rappresentante della società controllata alla Procura di Macerata.

Nel corso di altre attività ispettive in due esercizi commerciali, i militari hanno sottoposto a sequestro 29 capi di abbigliamento recanti i marchi Nike, Gucci, Fendi, Dior e Chanel, risultati contraffatti ovvero ingannevolmente imitati, segnalando, anche in questo caso, i due responsabili alla competente Procura della Repubblica.

Le operazioni di servizio svolte si inseriscono nel più ampio dispositivo di salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dell’economia legale: la produzione e la commercializzazione di prodotti non sicuri e/o contraffatti mettono a rischio la salute delle persone e sono fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.