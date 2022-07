Crea scompiglio sull'autobus: è irregolare e viene espulso

ANCONA - Molesto e fastidioso sull’autobus, l’autista chiama la polizia. E’ quanto accaduto questa mattina a bordo del mezzo in piazza Cavour. Arrivati sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno riportato la situazione alla tranquillità facendo scendere l’uomo per poterlo controllare senza rischi per gli altri passeggeri a bordo.

L'uomo di origine straniera ha riferito agli agenti di avere 22 anni e di essere di origine tunisina precisando però di non avere i documenti con sé. Accompagnato in questura per essere identificato, dagli accertamenti è risultato che si trattava effettivamente di un tunisino ma irregolare sul territorio italiano, con precedenti penali per numerosi reati tra cui rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, furto, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Durante tutta la durata dell’intervento ha tentato ripetutamente di sfuggire al controllo. Stessa cosa è avvenuta negli uffici di via Gervasoni dove ha più volte cercato di allontanarsi per essere poi subito ripreso. Terminati gli accertamenti di rito, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno irregolari sul territorio dello Stato. A seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato dal personale della questura al Cpr di Gorizia per la successiva espulsione.