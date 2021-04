Nuovo centro vaccinale di Ancona, scelto il Palarossini: obiettivo 1.500 dosi al giorno

Nuovo centro vaccinale ad Ancona, la scelta di Asur, Regione e Comune è caduta sul Palarossini. Lo ha annunciato il sindaco Valeria Mancinelli in occasione della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, nell’attuale hub al “Paolinelli”.

«Valutavamo diverse alternative perché il Palarossini era interessato da concorsi indetti dall’Asur, quindi per assumere personale più che necessario, ma si sta trovando la possibilità di spostare l’ultimo concorso previsto per fine maggio in un’altra sede- ha spiegato la Mancinelli- questa soluzione renderebbe disponibile il Palarossini già da fine aprile. Sostanzialmente si continuerebbe al Paolinelli per altri 15 giorni, magari ampliando qualche postazione se dovessero arrivare più dosi, e agli inizi di maggio si potrà partire al Palarossini con il massimo della capienza possibile. Tutto questo stando alle notizie che abbiamo al momento». Sul piano vaccinale la Mancinelli non è voluta scendere nello specifico: «Non voglio aggiungere confusione a confusione, anche perché non sono un medico e non posso fare nessun commento dal punto di vista scientifico. Posso dire che io sono over 60, mi toccherà Astrazeneca e, quando sarà, lo farò tranquillamente». Ci saranno minimo 15 postazioni nella sala centrale, ha spiegato l'assessore Stefano Foresi: «Qui al Paolinelli ci sono 8 postazioni e si fanno circa 750 vaccinazioni al giorno, laggiù puntiamo alle 1.500- ha detto Foresi- non abbiamo date, ma stiamo completando tutto per trasferirci lì nelle prime settimane di maggio».