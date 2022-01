Covid, in calo le terapie intensive negli ospedali: 14 pazienti in meno in soli 3 giorni

ANCONA - Nelle Marche oggi si assiste ad un calo dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica, che dunque restano sotto i parametri fissati per il passaggio da zona gialla a zona arancione rispettivamente del 30% e del 20%. Il servizio Sanità della Regione comunica che, nelle ultime 24 ore, all'ospedale di Pesaro Marche Nord sono decedute due donne di 90 e 63 anni rispettivamente di Fano e San Costanzo mentre in quello di Urbino è morta una 72enne di Fermignano.

Tutte e tre le vittime soffrivano di patologie pregresse. Il bilancio sale così a 3.338 decessi: 1.865 uomini e 1.473 donne con un'età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse. La provincia di Pesaro Urbino torna ad essere quella più colpita dalla pandemia con 1.058 morti, seguita da Ancona (1.057), Macerata (568), Fermo (349) ed Ascoli Piceno (268) mentre sono 38 le persone decedute che provenivano da fuori regione. I contagiati salgono a 204.837 (+6.905) di cui 183.259 dimessi/guariti (+6.909), 17.903 in isolamento domiciliare (stazionari) e 342 ricoverati (-7). Per il terzo giorno consecutivo calano in maniera significativa i pazienti in terapia intensiva che passano da 55 a 50 (19 a Pesaro Marche Nord, 18 al Torrette di Ancona, cinque a Civitanova Marche, cinque a Fermo, uno a Jesi e due a San Benedetto del Tronto), quelli in semi intensiva invece salgono da 71 a 75 (23 al Torrette di cui cinque in pediatria, 31 a Marche Nord, cinque ad Ascoli Piceno, sette a Civitanova Marche e nove a Macerata) ed, infine, nei reparti non intensivi da 223 scendono a 217 (44 al Torrette di cui sette in pediatria e tre in ostetricia, 56 a Marche Nord di cui due in ostetricia, 13 ad Ascoli Piceno, sei a Civitanova Marche, 30 a Fermo, 26 all'Inrca di Ancona, 20 a Jesi, uno a San Benedetto del Tronto e 21 a Senigallia).

Con 55 pazienti in terapia intensiva, 14 in meno in tre giorni, il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid si attesta al 19,43% mentre con 292 ricoveri in area medica il tasso di occupazione si ferma al 28,91%. Ci sono 46 pazienti Covid, in attesa di ricovero, nei Pronto soccorso marchigiani mentre sono 200 le persone ospitate nelle Rsa di Campofilone di Fermo (50), Galantara di Pesaro (70), Macerata Feltria (41), Corinaldo (15), Sant'Elpidio a Mare (8) e Ripatransone (16). Tra i 6.905 casi positivi odierni, 911 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagiati da inizio emergenza salgono 25.160, 1.713 a Pesaro Urbino (43.427), 1.340 a Macerata (38.822), 1.859 ad Ancona (65.091), 783 a Fermo (23.062) e 299 fuori regione (9.275).