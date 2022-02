Covid, in una settimana il tasso di incidenza dei positivi è sceso del 30%

ANCONA - Sono 3.152 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti scende ancora e si attesta a 1.513,58: una flessione del 30% in sette giorni (2.213 il primo febbraio). La curva è in flessione da 13 giorni nelle Marche. Tra i 3.152 casi odierni 473 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 553 a Pesaro Urbino, 715 a Macerata, 876 ad Ancona, 425 a Fermo e 110 fuori regione. Di questi 896 sono contatti stretti di casi positivi, 602 sintomatici, 814 contatti domestici, 48 positivi in setting scolastico/formativo, due contatti in setting lavorativo, cinque contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario, 24 casi da fuori regione e 759 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.