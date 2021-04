Esteso lo screening, tamponi gratis anche per gli studenti di seconda e terza media

Con il passaggio delle Marche in zona arancione, anche i ragazzi di seconda e terza media avranno accesso allo screening gratuito per le scuole

Con il passaggio delle Marche in zona arancione, anche i ragazzi di seconda e terza media avranno accesso allo screening gratuito per le scuole, cominciato oggi 3 aprile e previsto anche per le giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile. Il tampone sarà garantito anche ai bambini delle scuole materne già a partire dal pomeriggio di oggi. Per il primo giorno di screening il sindaco Stefania Signorini, insieme alla dirigente scolastica del Comprensivo Sanzio Rosa Martino, hanno raggiunto l’aeroporto Sanzio, dove è stata allestita una postazione dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole nell’ala ovest del Terminal Arrivi. All’interno dell’edificio sono stati installati tre purificatori d’aria, per rendere ancora più sicuro l’ambiente. A disciplinare gli ingressi i volontari del gruppo comunale di Protezione civile con il coordinatore Mauro Malatesta.

«Abbiamo compiuto un ulteriore sforzo organizzativo per garantire a tutti gli alunni e gli studenti che rientreranno in classe la possibilità di sottoporsi a tampone – dice il sindaco Stefania Signorini – e per farlo abbiamo potuto contare sulla collaborazione di autorità, aziende, sanitari e volontari coinvolti nello screening».