Covid, screening degli studenti: ad Ancona il 5,7% dei tamponi positivi

Giornata di tamponi per i bambini di elementari e medie. Lo screening previsto per oggi, dalle 8 alle 20 senza prenotazione e gratuito, organizzato dalla Regione, ha visto l'afflusso di migliaia di famiglie che hanno scelto di tamponare i loro figli per ricominciare la scuola in tranquillità.

In totale nel territorio di Area Vasta 2 sono stati raggiunti i seguenti numeri: ad Ancona 820 tamponi di cui 47 positivi, a Falconara 410 tamponi di cui 21 positivi, ad Osimo 532 tamponi di cui 33 positivi. A Fabriano 149 tamponi di cui 11 positivi, Jesi 215 tamponi di cui 26 positivi, Senigallia 255 tamponi di cui 27 positivi. In tutta la regione sono stati testati 5494 tamponi di cui 420 positivi (il 7,6%).

Servizio in aggiornamento