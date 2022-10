Covid, stazionari tasso di incidenza e numero dei ricoveri: il bollettino

ANCONA - Stazionario il tasso di incidenza e il numero dei ricoveri nelle Marche dopo i rialzi dei giorni scorsi. Nella giornata di ieri (lunedì) sono stati registrati 447 casi (161 ad Ancona, 68 ad Ascoli Piceno, 51 a Fermo, 84 a Macerata, 73 a Pesaro Urbino e 10 da fuori regione) con 1.241 tamponi testati per un tasso di incidenza che passa da 493,02 a 496,68.

I ricoveri restano 83 (uno in terapia intensiva, sette in semi intensiva e 75 in reparti non intensivi) così come le vittime restano 4.113 (2.265 uomini e 1.848 donne): 1.172 a Pesaro Urbino, 1.269 ad Ancona, 732 a Macerata, 502 a Fermo, 379 ad Ascoli Piceno e 59 da fuori regione. I casi/contatti in isolamento domiciliare sono infine 8.525 di cui 8.465 asintomatici e 60 sintomatici.