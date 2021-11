Covid, quattordicenne grave: è in terapia intensiva

Non si placa la lotta tra la vita e la morte della giovanissima quattordicenne Martina ricoverata in terapia intensiva al Salesi. Mentre, incubata, sta giocando la partita più importante della sua vita contro il virus la madre attraverso i social si è lasciata andare ad un accorato appello affinchè non si vanifichino tutti i sacrifici fatti fino ad ora:

“Vita mia stai lottando lì dentro ma anche stavolta ce la farai. La gente ignorante spero che capirà che il Covid esiste e che è un mostro che ti può distruggere. Soprattutto chi è vaccinato deve capire che non bisogna abbassare la guardia che bisogna rispettare lo stesso le regole e non credere che perché si e vaccinati si è esonerati da prendere questo mostro di Covid che ora sta colpendo soprattutto i bimbi. Questa cosa ci fa capire che gli adulti stanno abbassando la guardia e i bimbi poi pagano le conseguenze . Figlia mia adorata combatti, non ti arrendere fai vedere chi sei che sei nata guerriera e sbalordisci tutti noi ti aspettiamo tornerai di nuovo a casa tra le mie braccia e come diciamo io e te mamma e Martina per sempre una cosa sola gioia mia io anche se lontana da te ti parlo ogni singolo istante della giornata a te arriverà la mia voce e tu la seguirai e tornerai da me ti amo cuore mio”