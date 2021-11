Caso Covid alle medie, quarantena e Dad per un’intera classe

Ancora Covid nelle scuole. Questa volta nella scuola media Donatello dell’”Istituto Comprensivo Cittadella – Margherita Hack” di via Tiziano ad Ancona. A seguito di un caso di positività al Coronavirus, in una seconda è stato attivato da oggi (22 novembre) il protocollo che prevede la quarantena per tutta la classe e la Didattica a distanza.

L’Asur sta monitorando la questione e potrebbe intervenire nuovamente sul caso in esame nei prossimi giorni.