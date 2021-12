Paziente positivo al Covid scappa dall'ospedale: «Volevo tornare a casa a piedi»

Un anziano di 87 anni, positivo al Covid, è scappato ieri notte dal reparto nel quale si trovava ricoverato all'ospedale regionale di Torrette. A quanto si apprende sarebbe scappato a piedi, imboccando la Variante, per ritornare a casa sua ad Agugliano.

Il personale ospedaliero, non trovandolo nel letto, ha lanciato subito l’allarme. Ad intercettarlo i carabinieri del Norm che, proprio all'altezza dell'incrocio per Agugliano, lo hanno trovato che camminava a piedi sul ciglio della strada. Sul posto sono quindi intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona che, muniti di tute e dispositivi di protezione, lo hanno caricato a bordo dell’ambulanza per portarlo al Pronto soccorso. L'uomo è stato quindi riaffidato alle cure dei medici.