Covid alle “Garibaldi”, tra venerdì e lunedì i tamponi molecolari: trenta in quarantena

Si continua a parlare del caso Covid scoppiato in una classe della scuola materna “Garibaldi” che risiede in via Oberdan ad Ancona (l’istituto vero e proprio sarebbe in via Torrioni ma è oggetto di lavori di ripristino). Attualmente in quarantena, dopo l’intervento dell’Asur a stretto contatto con la dirigente scolastica Veronica Ambrogi, ci sono circa trenta persone tra alunni, maestre e personale Ata. Tutti accomunati dal frequentare il piano interessato.

I tamponi molecolari previsti inizieranno venerdì e termineranno lunedì al fine di avere il quadro completo per scongiurare il pericolo focolaio. Al momento la quarantena imposta terminerebbe lunedì 1 novembre così da consentire, in aggiunta al giorno festivo concesso dall’istituto per il 2/11, un rientro in classe per mercoledì 3/11.