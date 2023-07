Ha il Covid ma esce a far la spesa, a processo per aver violato la quarantena

ANCONA - L’infermiera dell’assistenza domiciliare era andata a casa sua per somministragli la curva, dopo che aveva contratto il Covid-19 ed era quindi positivo al virus che ha fatto morire molte persone, ma il paziente era uscito per fare la spesa. Era il 13 novembre 2020 è questa assenza dall’isolamento era costato una denuncia ad un 43enne di Trecastelli. Violazione della quarantena, stabilità anche in un decreto legge dell’epoca emesso per contenere il virus. L’uomo è a processo al tribunale di Ancona, è uno dei primi casi finiti a giudizio, e per il reato commesso c’è una pena fino a 18 mesi carcere e 5mila euro di multa. Ieri, davanti alla giudice Antonella Passalacqua, è stata sentita l’infermiera che si era recata a domicilio dal paziente.

«Ho citofonato due volte – ha raccontato in aula la testimone – ma nessuno mi ha risposto. Sul retro ho poi visto la figlia della coppia, era con una ragazza, ho chiesto a lei dove erano i genitori e mi ha risposto che erano usciti. Ho preso il telefono e ho informato il mio referente. Poi ho visto arrivare il paziente con la moglie in auto, imboccare il vialetto di casa e scendere con le buste della spesa. Ha pure reagito in maniera sgarbata. Per me era ancora infettivo e non doveva allontanarsi da casa». L’infermiera era arrivata a mezzogiorno, un’ora prima rispetto all’appunto che un suo collega aveva dato il giorno prima al paziente. Quel collega infatti non aveva potuto somministrare l’antibiotico al 43enne per la cura perché la fialetta si era rotta. La difesa, rappresentata dall’avvocato Federico Bertuccioli, ha respinto le contestazioni. Il suo cliente non sarebbe uscito di casa quella mattina e l'infermiera l'avrebbe visto solo quando era già all'interno della proprietà. Il processo continuerà il prossimo 5 marzo.