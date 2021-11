Covid, 381 nuovi postitivi e calano i ricoveri: un decesso nell'anconetano

Sono 381 i nuovi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore. A segnalarlo è il bollettino dell'osservatorio Epidemiologico regionale. Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti si attesta a 132,87 mentre i ricoveri per Covid-19 sono diminuiti da 89 a 87.

Altro dato da segnalare è il decesso di tre persone nell'ultima giornata: un 63enne di Porto San Giorgio (Fermo), un 77enne di Francavilla d'Ete (Fermo) e un 77enne di Osimo (Ancona). Il totale regionale di morti correlati alla pandemia raggiunge quota 3.136. La provincia di Ancona supera i mille decessi (1.001). Seguono Pesaro-Urbino (997), Macerata (535), Fermo (315) e Ascoli Piceno (252).

Per quanto riguarda i ricoveri sono in calo in Terapia intensiva (19; -1) e nei reparti non intensivi (40, -2), in aumento in Semintensiva (28, +2); sette dimessi in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 85 e nove in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) sale a 3.794 (+115) mentre le quarantene per contatto con contagiati scende a 8.015 (-140). I dimessi/guariti sono 113.754 (+258).