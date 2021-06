Covid, due morti nelle Marche: sono 35 i ricoverati in totale

Sono due i decessi Covid nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore. Un ricovero in più in terapia semi-intensiva. Sono questi i dati forniti dal servizio Sanità della Regione.

Non ce l'hanno fatta un 61enne di Ascoli ricoverato a San Benedetto e una 91enne di Pesaro che si trovava in cura a Fossombrone. Entrambi soffrivano di patologie pregresse. Si registrano poi cinque ricoveri in meno nei reparti non intensivi, ma uno in più in semi-intensiva al Covid center di Civitanova Marche. Stabili le terapie intensive il cui numero si attesta a 6. Sono 35 i ricoverati in totale.