Covid, altri 5 morti negli ospedali marchigiani: ecco chi sono le vittime

ANCONA - Sono deceduti cinque uomini con patologie pregresse nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati anche cinque ricoveri in meno. All'ospedale di Fermo sono morti un 90enne, un 91enne ed un 83enne rispettivamente di Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Montottone mentre in quello di San Benedetto del Tronto un 81enne sambenedettese ed un 89enne di Grottammare. Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 3.624: 2.023 uomini e 1.601 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia di Ancona è quella più colpita dalla pandemia con 1.127 vittime seguita da Pesaro Urbino (1.108), Macerata (619), Fermo (4101) ed Ascoli Piceno (315) mentre sono 45 le persone decedute provenienti da fuori regione. I positivi salgono a 338.879 (+2.213) di cui 320.908 dimessi/guariti (+2.302 di cui 22 dimessi), 14.165 in isolamento domiciliare (-89) e 187 ricoverati (-5). I pazienti in terapia intensiva passano da 19 a 17 (11 al Torrette di Ancona di cui due in pediatria, tre a Marche Nord, due a Civitanova Marche ed uno a Jesi) quelli in semi intensiva da 41 a 44 (16 al Torrette, 12 a Marche Nord, uno ad Ascoli Piceno, sette a Civitanova Marche e otto a Macerata) e, infine, quelli in semi intensiva scendono da 132 a 126 (36 al Torrette di cui due in ostetricia e uno in pediatria 14 a Marche Nord, cinque ad Ascoli Piceno, uno a Civitanova Marche, 21 a Fermo, nove all'Inrca di Ancona, 14 a Jesi, 13 a Macerata, tre a San Benedetto del Tronto e 10 a San Severino).

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 6,6%, quello in Area medica il 16,6%. Ci sono 15 pazienti Covid, in attesa di ricovero, nei Pronto soccorso marchigiani mentre sono 128 le persone ospitate nelle Rsa. Dei 2.213 contagi odierni 397 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i positivi salgono a 44.024, 350 a Pesaro Urbino (69.845), 438 a Macerata (67.760), 650 ad Ancona (103.498), 280 a Fermo (39.156) e 98 da fuori regione (14.596). Con 6.826 tamponi testati (5.054 nuove diagnosi e 1.772 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 43,8% mentre quello di incidenza sale a 659,38. I casi/contatti in isolamento domiciliare sono 16.366: 15.623 asintomatici e 743 sintomatici.