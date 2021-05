Covid, 6 morti nelle Marche oggi: 2 nell'anconetano

Il Servizio sanità della Regione Marche fa sapere che oggi si sono verificati 6 decessi. Tutti i pazienti soffrivano di altre patologie.

Sono due le vittime nell'anconetano: una donna di 87 anni di Jesi e un 83enne di Polverigi. Non ce l'hanno fatta, poi, una 82enne di Mogliano, in provincia di Macerata, una donna di 87 anni di Montecosaro e un 64enne di Tolentino. Infine un 91enne di Sant'Elpidio a Mare. Le vittime in totale si attestano a 2951 e in provincia sono 941.