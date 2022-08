Covid, i ricoveri continuano a calare (-18): nelle ultime ore morti 3 pazienti

Giù i ricoveri e il tasso di incidenza positivi nelle Marche. I casi rilevati ieri (11 agosto) sono 993 (280 ad Ancona, 152 ad Ascoli Piceno, 126 a Fermo, 223 a Macerata, 134 a Pesaro Urbino e 78 da fuori regione) con 3.430 tamponi testati per un tasso di incidenza che scende da 524,93 a 489,96. I pazienti in ospedale a causa del Covid oggi sono 149 mentre ieri erano 167: quattro in terapia intensiva, quattro in semi intensiva (-1) e 141 in reparti non intensivi (-17). Con i tre decessi di ieri, un uomo e due donne provenienti dalla provincia di Ancona (1) ed Ascoli Piceno (2), il bilancio delle vittime sale a 4.062 di cui 2.235 uomini e 1.827 donne: 1.166 a Pesaro Urbino, 1.254 ad Ancona, 721 a Macerata, 496 a Fermo, 370 ad Ascoli Piceno e 55 da fuori regione.