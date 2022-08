Covid, nelle Marche altre 4 vittime: in diminuzione i ricoveri (-9). Il bollettino del 9 agosto

Altre quattro vittime nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, si registra un calo dei ricoveri e del tasso di incidenza. Sono 1.514 i nuovi casi positivi rilevati (424 ad Ancona, 202 ad Ascoli Piceno, 207 a Fermo, 298 a Macerata, 273 a Pesaro Urbino e 207 da fuori regione) con 4.944 tamponi testati. Il tasso di incidenza positivi scende da 625,8 a 567,75 mentre i ricoveri passano da 183 a 174: quattro in terapia intensiva, cinque in semi intensiva (+2) e 165 in reparti non intensivi (-11). Con i quattro decessi odierni, due uomini e due donne provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino (1), Ancona (1) e Macerata (2), il bilancio delle vittime sale a 4.055 (2.233 uomini e 1.822 donne): 1.165 a Pesaro Urbino, 1.252 ad Ancona, 496 a Fermo, 368 ad Ascoli Piceno, 719 a Macerata e 55 da fuori regione. I casi/contatti in quarantena sono 19.327: 19.255 asintomatici e 72 sintomatici.