Covid, l'11,5% dei marchigiani over 50 non è vaccinato: la media italiana è del 9,9%

ANCONA - Più di un over 50 su dieci non ha ricevuto alcuna dose di vaccino nelle Marche (11,5%). Un dato che pone la regione sopra la media nazionale (9,9%). È quanto risulta dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana tra il 22 ed il 28 settembre. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 70,5% (media 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media 4,7%) solo con prima dose. I casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti nelle Marche sono 176, in calo rispetto ai 178 della settimana precedente. Scendono, rispetto a sette giorni fa, anche i nuovi casi (-34,1%). Sotto soglia di saturazione, infine, i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid 19 contro una media del paese rispettivamente del 6% e del 5%.