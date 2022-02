Covid, nelle Marche tasso di incidenza positivi vicino a quota 1.000

Tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti vicino a quota mille nelle Marche. Con 7.659 tamponi testati (5.538 nuove diagnosi e 2.121 nel percorso guariti) e 2.204 contagi rilevati il tasso di positività si attesta al 39,8%, mentre il tasso di incidenza scende a 1.089,65.

Tra i casi odierni (641 contatti di positivi, 402 sintomatici o pauci sintomatici, 524 contatti domestici, 51 positivi in setting scolastico/formativo, tre contatti in setting lavorativo, cinque contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario, 22 casi da fuori regione e 554 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici) 309 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno, 354 a Pesaro Urbino, 514 a Macerata, 676 ad Ancona, 254 a Fermo e 97 da fuori regione. Tra i positivi di oggi 651 rientrano nella fascia 0-18 anni (29%) e 1.070 in quella 25-59 (48%).