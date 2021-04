Crollano i contagi nelle Marche, i tamponi testati sono però pochissimi: 66 positivi in 24 ore

Questi casi comprendono 24 soggetti sintomatici, 14 contatti in setting domestico, 18 contatti stretti di casi positivi e cinque contatti in setting lavorativo, mentre per altri cinque casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche