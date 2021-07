Nelle Marche è la sesta giornata consecutiva senza vittime per Covid

Per il sesto giorno consecutivo non si registrano vittime nelle Marche a causa del Covid-19. I morti da inizio emergenza sono 3.038: 1.706 uomini e 1.332 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito resta la provincia di Pesaro Urbino dove sono decedute 983 persone, seguito da Ancona (970), Macerata (515), Fermo (290) ed Ascoli Piceno (245) mentre sono 35 le vittime provenienti da fuori regione. Il servizio sanità della Regione comunica che i contagi sono saliti a 103.978 (+35) di cui 99.6 32 dimessi/guariti (+11), 1.298 in isolamento domiciliare (+24) e 10 ricoverati. Non cambia il quadro nei reparti ospedalieri: due pazienti in terapia intensiva (entrambi a Pesaro Marche Nord), otto nei reparti non intensivi (uno a Marche Nord, quattro al Torrette di Ancona e tre a Fermo) mentre restano vuote le aree semi intensive. Gli ospiti delle strutture territoriali scendono a 13 (-3) mentre non ci sono pazienti in attesa di ricovero nei Pronto Soccorso marchigiani. Dei 35 nuovi casi 16 sono stati registrati in provincia di Ancona dove i contagi da inizio emergenza salgono a 33.117, quattro a Pesaro Urbino (23.453), 14 ad Ascoli Piceno (11.558) ed uno fuori regione (4.172) mentre nessun caso è stato rilevato a Macerata (21.378) e Fermo (10.300). Continuano a salire i casi/contatti in isolamento domiciliare: oggi sono 1.598 (+35) di cui 1.186 asintomatici e 412 sintomatici. In quarantena anche 28 operatori sanitari.