Covid Marche, 8 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore: sono 158 i ricoveri

I casi/contatti in isolamento domiciliare scendono a 6.364 (-440): 4.368 asintomatici e 1.996 sintomatici. In quarantena anche 80 operatori sanitari

Nelle Marche otto ricoveri in meno nelle ultime 24 ore, la metà dei quali in terapia intensiva. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi sono saliti a 102.468 (+103) di cui 95.321 dimessi/guariti (+180), 4.067 in isolamento domiciliare (-70) e 158 ricoverati (-8). I pazienti in terapia intensiva scendono da 34 a 30: 11 a Pesaro Marche Nord (-2), cinque al Torrette di Ancona (-1), due a Jesi, tre all'ospedale Covid di Civitanova Marche, due a Fermo e sette a San Benedetto del Tronto (-1).

Stazionari i ricoveri nelle aree semi intensive che restano 52 (24 a Marche Nord, 17 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Fermo, quattro a San Benedetto del Tronto e tre ad Ascoli Piceno), mentre quelli nei reparti non intensivi scendono da 80 a 76 (4 a Marche Nord, 21 al Torrette, quattro all'Inrca di Ancona, 13 all'Inrca di Fermo, 13 a Fermo, nove ad Ascoli Piceno e 12 alla Casa di cura di Villa Serena). Gli ospiti nelle strutture territoriali sono 91 (+7), mentre in tutti Pronto soccorso delle Marche ci sono quattro pazienti in attesa di ricovero (+3). Dei 103 casi odierni 14 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 21.069, 26 ad Ancona (32.832), 45 a Pesaro Urbino (23.146), cinque a Fermo (10.160), sei ad Ascoli Piceno (11.207) e sette fuori regione (4.054). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 6.364 (-440): 4.368 asintomatici e 1.996 sintomatici. In quarantena anche 80 operatori sanitari.