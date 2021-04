Scendono i ricoveri nelle Marche, 10 in meno in un giorno: il bollettino del 1 aprile

Calano anche oggi i ricoveri a causa del Covid-19, nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi sono saliti a 88.633 (+487) d cui 76.904 dimessi/guariti (+522), 8.150 in isolamento domiciliare (-268) e 939 ricoverati (-10). Erano 958 il 29 marzo. I pazienti in terapia intensiva scendono da 146 a 143: 37 a Pesaro Marche Nord, 37 ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria, 16 a Jesi, 25 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Senigallia, 11 a Fermo (-2) e 13 a San Benedetto del Tronto (-1).

I ricoveri nelle aree semi intensive passano invece da 214 a 211 (90 a Marche Nord, 27 al Torrette, 13 a Senigallia, 12 a Jesi, 11 a Macerata, sette a Civitanova Marche, 27 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Fermo, 10 a San Benedetto del Tronto e 10 ad Ascoli Piceno), mentre quelli in reparti non intensivi passano da 587 a 585 (43 a Marche Nord, 69 al Torrette, 58 all'Inrca di Ancona, 13 all'Inrca di Fermo, cinque a Pesaro Spdc, 78 a Jesi, 55 a Senigallia, 11 a Fabriano, 42 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 17 a Civitanova Marche, 33 a Camerino, 63 a Fermo, 57 a San Benedetto del Tronto, otto ad Ascoli Piceno e 19 alla Casa di cura Villa Serena di Jesi). Gli ospiti in strutture territoriali sono 269 (+1), mentre i pazienti in Pronto soccorso in attesa di ricovero 89 (+4) di cui 15 al Torrette e 15 a Urbino.

Dei 487 contagi odierni 89 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i casi da inizio emergenza salgono a 18.249, 178 ad Ancona (29.722), 117 a Pesaro Urbino (19.079), 22 a Fermo (9.142), 49 ad Ascoli Piceno (9.069) e 32 fuori regione (3.372). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 17.128 (-301): 9.352 asintomatici e 7.776 sintomatici. In quarantena anche 316 operatori sanitari.