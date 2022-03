Nelle Marche 1.502 nuovi contagi: il tasso d'incidenza positivi a 584

Nelle Marche oggi sono stati registrati 1.502 contagi con 5.209 tamponi testati (3.614 nuove diagnosi e 1.595 nel percorso guariti). Il tasso di positività si attesta al 41,6% mentre quello di incidenza dei positivi a 584,38. Tra i casi odierni 244 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 277 a Pesaro Urbino, 263 a Macerata, 416 ad Ancona, 238 a Fermo e 64 da fuori regione. Dei 1.502 positivi 443 sono contatti stretti di positivi, 298 sintomatici, 406 contatti domestici, 22 positivi in setting scolastico/formativo, tre contatti in setting lavorativo, un contatto in ambiente di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening in setting sanitario ed otto casi da fuori regione