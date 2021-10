Senza vaccino il 34,5% tra i 12 ed i 19 anni, nessuna dose per il 3,3% del personale scolastico

Nelle Marche la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 34,5% (media Italia 27,3%) ed il personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino è pari 3,3% (media Italia 6,3%). I dati li segnala la Fondazione Gimbe che ha pubblicato un report nel quale fornisce una sintesi delle evidenze scientifiche sull'efficacia degli interventi atti a migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole e rileva le criticità normative, strutturali e organizzative per implementare tali evidenze nei contesti scolastici nazionali