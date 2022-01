Covid, altra giornata nera nelle Marche: sono 11 i morti in un solo giorno

Altra giornata nera nelle Marche dove si registrano 11 nuove vittime; morti da Covid-19 che da inizio pandemia salgono a quota 3.372 con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia di Pesaro Urbino ha il maggior numero di morti da Covid (1.067), seguono Ancona (1.064), Macerata (576), Fermo (356), Ascoli Piceno (271), e 38 sono le vittime da fuori regione. I ricoveri in terapia intensiva sono 59 (+5 rispetto a ieri), in semi-intensiva 76 (+1), in non intensiva 219 (-2); il totale i ricoveri sale di quattro unità rispetto a ieri, 354, (i pazienti in Pronto soccorso sono stati scorporati non essendo ricoverati), e ci sono anche 21 dimessi in più rispetto a ieri (207.086 dimessi/guariti da inizio pandemia). Come riportato nel bollettino quotidiano emesso dalla Regione sono 7.806 i nuovi casi di Covid 19: Ascoli Piceno 990, a Pesaro-Urbino 1.980, a Macerata 1.463, ad Ancona 2.185, a Fermo 909 e fuori regione 279.