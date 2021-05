Covid, altri 115 casi nelle Marche: quasi il 60% tra Pesaro ed Ascoli

Sono 115 i nuovi contagi rilevati nelle Marche a causa del Covid-19, di cui piu' della meta' a Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.535 tamponi: 1.845 nel percorso nuove diagnosi (1.176 tamponi molecolari e 669 nello screening con percorso antigenico) e 1.690 nel percorso guariti. Dei 115 nuovi casi 11 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 20.804, otto ad Ancona (32.619), 32 a Pesaro-Urbino (22.724), 19 a Fermo (10.072), 36 ad Ascoli Piceno (11.006) e nove fuori regione (3.967).

Questi casi comprendono 28 soggetti sintomatici, 13 contatti in setting domestico, 39 contatti stretti di casi positivi, un contatto in setting lavorativo, tre contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione ed uno screening percorso sanitario, mentre per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 669 test antigenici i casi riscontrati sono nove con un rapporto casi/test all'1,3% (ieri era al 2,1%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 9,8% (ieri era al 12,2%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 6,2% (ieri era dell'8,5%). Le persone contagiate nelle Marche salgono a 101.192 con 711.716 tamponi testati, compresi gli antigenici.