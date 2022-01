Nelle Marche 519 nuovi casi e 3 vittime: il bollettino Covid del 3 gennaio 2022

Sono 519 i nuovi casi e tre i morti nelle Marche alle 12 di oggi. Lo fa sapere la Regione, aggiungendo che i ricoverati sono 286 (9 in più di ieri) di cui 54 in terapia intensiva, 4 in più di ieri. Dei 519 nuovi infettati riscontrati con 4.498 tamponi (di cui 2.549 antigenici) 11 sono ad Ascoli Piceno, 160 a Pesaro Urbino, 115 a Macerata, 206 ad Ancona, 5 a Fermo, 22 fuori regione e che la maggioranza (143) hanno tra i 25 e i 44 anni, seguiti dalla fascia 45-59 anni (117). Il tasso do incidenza è di 635 su 100.000 abitanti. Passando allo specifico dei tre morti, tutti della provincia di Pesaro Urbino, ci sono due uomini (uno di 75 e uno di 77 anni) e una donna di 98 anni.