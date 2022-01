Nelle Marche 6 vittime e 7 ricoveri in più: il bollettino del 21 gennaio 2022

ANCONA - Tornano a salire i ricoveri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, ci sono state sei vittime, tutte con patologie pregresse, a causa del Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che all'ospedale di Pesaro Marche Nord sono deceduti una 87enne di Vallefoglia e un 86enne pesarese, alla Rsa Galantara di Pesaro una 94enne pesarese, a Senigallia una 86enne di Falconara Marittima, a Fermo una 84enne di Porto San Giorgio e a San Benedetto del Tronto una 93enne di San Costanzo. Il bilancio delle vittime sale così a 3.344 decessi: 1.866 uomini e 1.478 donne con un'età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, avevano patologie precedenti. La provincia di Pesaro Urbino è quella più colpita con 1.061 morti, seguita da Ancona (1.058), Macerata (568), Fermo (351) ed Ascoli Piceno (268) mentre sono 38 le persone decedute che provenivano da fuori regione. I contagiati salgono a 210.690 (+5.853) di cui 189.268 dimessi/guariti (+6.009), 17.734 in isolamento domiciliare (-169) e 349 ricoverati (+7). Salgono sia i pazienti in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione si attesta al 19,9%, che passano da 50 a 51 (20 a Pesaro Marche Nord, 18 al Torrette di Ancona, 5 a Civitanova Marche, 5 a Fermo, uno a Jesi e 2 a San Benedetto del Tronto) che quelli in area medica con un tasso di occupazione al 29,5%: in semi intensiva passano da 75 a 76 (22 al Torrette di cui cinque in pediatria, 31 a Marche Nord, 6 ad Ascoli Piceno, 7 a Civitanova Marche e 10 a Macerata) nei reparti non intensivi passano da 217 a 222 (46 al Torrette di cui sei in pediatria e tre in ostetricia, 60 a Marche Nord di cui quattro in ostetricia, 11 ad Ascoli Piceno, 6 a Civitanova Marche, 30 a Fermo, 24 all'Inrca di Ancona, 21 a Jesi, 4 a Macerata e 20 a Senigallia).

Ci sono 43 pazienti Covid, in attesa di ricovero, nei Pronto soccorso marchigiani mentre sono 201 le persone ospitate nelle Rsa di Campofilone di Fermo (50), Galantara di Pesaro (68), Macerata Feltria (44), Corinaldo (15), Sant'Elpidio a Mare (8) e Ripatransone (16). Tra i 5.853 casi positivi al Covid-19, 888 sono stati registrati ad Ascoli Piceno dove i contagiati da inizio emergenza sono 26.048, 1.275 a Pesaro Urbino (44.702), 1.183 a Macerata (40.005), 1.649 ad Ancona (66.740), 632 a Fermo (23.694) e 226 da fuori regione (9.501). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 66.143: 4.885 sintomatici e 61.258 sintomatici.