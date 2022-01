Nelle Marche altri 6.905 positivi, il 10% presenta dei sintomi: il bollettino

Nelle Marche sono stati rilevati 6.905 casi positivi al Covid-19 ma di questi appena il 10% ha dei sintomi. Scendendo nel dettaglio 2.703 sono contatti stretti di positivi, 699 sintomatici, 1.746 contatti domestici, 72 positivi in setting scolastico/formativo, sei contatti in setting lavorativo, nove contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, tre screening setting sanitario, 11 casi da fuori regione e 1.655 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici. Con 20.075 tamponi testati (16.528 nel percorso nuove diagnosi e 3.547 nel percorso guariti) il tasso di positività sale dal 39,1% di ieri al 41,8% attuale mentre il tasso di incidenza cumulativo ogni 100 mila abitanti resta fermo a 2.549,41. Dei casi odierni (1.856 nella fascia 0-18 anni e 3.549 in quella 25-59 anni) 911 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 1.713 a Pesaro Urbino, 1.340 a Macerata, 1.859 ad Ancona, 783 a Fermo e 299 fuori regione.