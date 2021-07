Nelle Marche 0 decessi, 21 contagi e 1 ricovero in più: il bollettino del 13 luglio 2021

L'andamento epidemiologico da Covid-19 nelle Marche, nelle ultime 24 ore, registra zero decessi, un ricovero in più e 21 nuovi contagi. Il servizio Sanità della Regione comunica le vittime restano 3.038: 1.706 uomini e 1.332 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito resta la provincia di Pesaro Urbino dove sono decedute 983 persone, seguito da Ancona (970), Macerata (515), Fermo (290) ed Ascoli Piceno (245), mentre sono 35 le vittime provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda i contagi sono saliti a 104.047 (+21): 99.670 dimessi/guariti (+11), 1.328 in isolamento domiciliare (+9) e 11 ricoverati (+1). Immutato il quadro dei ricoverati nelle terapie intensive (due pazienti a Pesaro Marche Nord) e nelle aree semi intensive (zero) mentre nei reparti non intensivi i ricoveri passano da otto a nove (uno a Marche Nord, sei al Torrette di Ancona di cui uno in Pediatria e due a Fermo). Gli ospiti delle strutture territoriali restano 11 mentre non ci sono pazienti in attesa di ricovero nei Pronto soccorso marchigiani. Dei 21 nuovi casi odierni tre sono stati registrati nella provincia di Ascoli Piceno dove i positivi da inizio emergenza salgono a 11.574, sette a Pesaro Urbino (23.469), sei a Macerata (21.389), due ad Ancona (33.136), due a Fermo (10.305) ed uno fuori regione (4.174). Sono stati testati complessivamente 2.381 tamponi: 1.254 nel percorso nuove diagnosi (729 test molecolari e 525 nel percorso antigenico) e 1.127 nel percorso guariti. Il tasso di positività è dell'1,7% mentre ieri era del 2,5%. Infine i casi/contatti in isolamento domiciliare salgono a 1.705 (+60): 1.235 asintomatici e 470 sintomatici. In quarantena anche 36 operatori sanitari.