Covid, nelle Marche impennata di ricoveri ma nessuna vittima: i nuovi casi registrati sono oltre 2mila

ANCONA - Continuano a salire nelle Marche i numeri dell'emergenza Coronavirus. Nella giornata di ieri (martedì) i nuovi casi registrati sono 2.066 (640 ad Ancona, 311 ad Ascoli Piceno, 252 a Fermo, 400 a Macerata, 395 a Pesaro Urbino e 68 da fuori regione) con 5.599 tamponi testati per un tasso di incidenza positivi che sale da 559,38 a 572,87. Salgono anche i ricoveri che passano da 105 a 116: uno in terapia intensiva (-1), quattro in semi intensiva (-1) e 111 in reparti non intensivi (+13).

Non si registrano nuove vittime nelle ultime 24 ore e, dunque, il bilancio resta fermo a 4.122 (2.268 uomini e 1.854 donne): 1.175 a Pesaro Urbino, 1.274 ad Ancona, 733 a Macerata, 502 a Fermo, 379 ad Ascoli Piceno e 59 da fuori regione. I casi/contatti in isolamento domiciliare sono 10.878: 10.830 asintomatici e 48 sintomatici.