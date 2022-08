Covid, scendono i ricoveri (-7) ma ci sono altre 4 vittime: il bollettino del 10 agosto

l tasso di incidenza positivi scende ancora passando da 567,75 a 524,93 così come ricoveri che passano da 174 a 167: quattro in terapia intensiva, cinque in semi intensiva e 158 in reparti non intensivi (-7)