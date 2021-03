«Situazione drammatica, nella fascia d'età 0-18 anni il livello è da far venire i brividi»

«Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che se l'incidenza settimanale dei casi Covid è superiore a 250 ogni 100 mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. A Jesi siamo ad un numero di casi più che doppio rispetto a tale soglia. Non solo: la percentuale di incremento di contagio nelle varie fasce di età da 0 a 18 anni è ad un livello tale da far venire i brividi». Usa parole forti il sindaco di Jesi Massimo Bacci, che sul suo profilo Facebook spiega i motivi che hanno portato, nel pomeriggio di oggi, alla scelta di chiudere tutti gli istituti scolastici della città.

«Ecco perché - continua il primo cittadino - non essendo stato assunto a livello regionale, con l'introduzione della zona rossa, anche un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado - ho ritenuto doveroso assumere io tale decisione a partire da domani e fino a venerdì prossimo. Me ne assumo la paternità, come faccio sempre, tra l'altro essendo come sindaco il primo responsabile della sanità pubblica. Capisco e comprendo i disagi che possono crearsi - specie per quelle famiglie dove i genitori lavorano e hanno difficoltà a trovare qualcuno a cui lasciare i figli più piccoli - ma la situazione, credetemi, rischia di andare davvero fuori controllo se non si assumono decisioni drastiche. Ad ulteriore chiarimento: lo stesso nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore sabato 6 marzo, prevede la didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di città inserite in zona rossa. E dunque tale scenario, purtroppo, si prefigurerà ancora a lungo».