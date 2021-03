Covid, addio a "Gianni" Santolini, il sindaco: «Un morbo che non perdona»

Il Covid continua a falcidiare vite. Si è spento a 61 anni il geometra di Cerreto D'Esi, Giovanni Santolini. Era ricoverato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi in terapia intensiva perché le sue condizioni di salute si erano a ggravate. Santolini era conosciuto da tutta la comunità per il suo lavoro che esercitava dal 1983 e per la sua umanità.

«Addio caro Giannetto - scrive sui social il sindaco David Grillini - oggi purtroppo la città piange la scomparsa di un concittadino,un grande dolore per i suoi cari, ma anche per l’intera comunità, stamattina infatti la cittadinanza è rimasta sgomenta alla notizia della morte prematura di Giovanni Santolini, vittima di questo morbo che a volte purtroppo non perdona. L’amministrazione attonita, si stringe attorno al dolore della famiglia, ricordando Giannetto per la disponibilità verso i cittadini, grande simpatia e vivacità».