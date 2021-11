Covid, Gimbe: «Nell'ultima settimana +47% di nuovi casi nelle Marche»

Dal 10 al 16 novembre nelle Marche si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (216) e si evidenzia unrispetto alla settimana precedente. «Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6,9%), mentre sono sopra soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (10,1%) occupati da pazienti Covid-19». È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe e riportato dall'agenzia Dire.

Si legge ancora: «La popolazione marchigiana che ha completato il ciclo vaccinale è pari 75,7% (media Italia 76,8%) a cui aggiungere un ulteriore 1,4% (media Italia 2,3%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 49,3% (media Italia 53,3%) e quello di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 24,8% (media Italia 59,6%). Di seguito l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Fermo 131, Ascoli Piceno 115, Ancona 101, Pesaro e Urbino 97, Macerata 88».