La denuncia di Sinistra Italiana: «Gravi focolai in alcuni grandi stabilimenti industriali»

«Scegliere tra lavoro e salute. Valutare il rischio di licenziamento e quello di esporre se stessi e i propri cari al dramma della malattia, più di quanto già non lo siano. E’ ammissibile tutto questo, laddove la certezza delle vaccinazioni latita fra paure e ritardi nelle spedizioni?» Parole di Sinistra Italiana, affidata a una nota stampa. «In tale contesto si inserisce inoltre la polemica che ha visto la Regione Marche firmare accordi con gli Ordini Professionali e gli Industriali concedendo la possibilità di organizzarsi autonomamente per le vaccinazioni dando loro le dosi Sinistra Italiana ha criticato questa decisione, lesiva del principio di equità della cura, che avrebbe gravi ripercussioni nel piccolo artigianato e nei dipendenti del privato. Rispondendo alla domanda di cui sopra: non è ammissibile».

«Abbiamo notizia che in alcuni grandi stabilimenti industriali delle Marche è in corso un grave focolaio Covid 19 con parecchi dipendenti malati a casa e alcuni ricoverati nell’ Ospedale di Jesi e di San Benedetto del Tronto con polmonite in atto, alcuni di questi in serie condizioni ed in trattamento con Casco respiratorio CPAP. La diffusione del contagio ai familiari ha messo intere famiglie in isolamento, con tutti i disagi ed i rischi annessi. Chiediamo che le autorità competenti valutino immediatamente la situazione sanitaria degli stabili e dei lavoratori, intervenendo con qualunque mezzo e misura necessaria a tutela dei lavoratori, finora inascoltati dagli organi competenti» conclude la nota.