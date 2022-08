Covid, scendono ancora ricoveri e tasso di incidenza: i nuovi contagi sono 955

ANCONA - Altri 955 contagi registrati ieri (venerdì) nelle Marche (236 ad Ancona, 166 ad Ascoli Piceno, 99 a Fermo, 216 a Macerata, 153 a Pesaro Urbino e 85 da fuori regione) con 3.378 tamponi testati.

Il tasso di incidenza positivi ogni 100mila abitanti scende da 489,96 a 465,36. I pazienti ricoverati scendono da 149 a 139: quattro in terapia intensiva, cinque in semi intensiva (+1) e 130 in reparti non intensivi (-11). Con i tre morti odierni (tre uomini provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino, di Macerata e da fuori regione) il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 4.065: 2.238 uomini e 1.827 donne. Il territorio più colpito è la provincia di Ancona (1.254), seguita da Pesaro Urbino (1.167), Macerata (722), Fermo (496) ed Ascoli Piceno (370) mentre sono 56 le vittime provenienti da fuori regione. I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 15.003: 14.942 asintomatici e 61 sintomatici.