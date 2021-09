Balli e assembramenti nello chalet: scatta la chiusura per 5 giorni

Ballavano all'interno dello chalet senza rispettare le normative anti Covid. Il locale chiude per 5 giorni. E' la decisione presa dopo il controllo degli agenti di polizia di Fabriano ai Giardini Margherita avvenuto in seguito al parapiglia che si era scatenato tra un gruppetto di ragazzi giovedì notte. I giovani coinvolti nella rissa hanno riportato solo qualche graffio mentre le motivazioni scatenanti si celerebbero dietro qualche parola di troppo detta ad una ragazza del gruppo.

Le stringenti indagini condotte dagli agenti del Commissariato fabrianese hanno permesso di accertare che, presso lo chalet, gli avventori ballavano a ritmo di musica violando le normative in vigore. In merito alla lite sono ancora in corso le indagini per appurare l'esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.