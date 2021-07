Sale la tensione per i contagi Covid, Acquaroli: «Subito una riunione con i prefetti»

Il governatore ha convocato in questi minuti un incontro con i prefetti marchigiani per studiare misure immediate volte a salvaguardare la stagione estiva

Il presidente della regione Francesco Acquaroli ha convocato in Regione un incontro urgente in questi minuti per seguire l'evolversi dell'aumento di contagi da Covid-19.

«I numeri della pandemia di ieri - dice il governatore - impongono una riunione immediata con i prefetti marchigiani per mettere in campo tutte le misure di prevenzione affinché possa essere una stagione tranquilla per la nostra Regione».